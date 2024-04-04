Пенсионер с игрушечным автоматом пришёл в администрацию президента

После допроса его отправили в психиатрическую больницу.фото: vk.com/kalashnikovgrp--> В Москве сотрудники ФСО задержали пожилого мужчину, который пытался войти в здание администрации президента России на улице Ильинка.
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