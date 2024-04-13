Найдены организмы способные разлагать пластик

Проблема накопления пластикового мусора в водах Мирового океана приобрела глобальный характер. Считается, что наибольшую опасность для всего живого представляют микро- и наночастицы пластика, сообщает Минобрнауки России.
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