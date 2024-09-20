Расчеты «Гиацинтов» уничтожили САУ Krab в зоне СВО

Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожили произведенную в Польше самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab, а также поразили личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.
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