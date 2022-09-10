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В Минобороны США обеспокоились угрозой наземной сети 5G для старых спутников GPS Пентагона

В Минобороны США обеспокоились угрозой наземной сети 5G для старых спутников GPS Пентагона

В минувшую пятницу Национальная академия наук США при поддержке Министерства обороны США опубликовало отчет, в котором рассказывается о возможных рисках создания наземной сети 5G для старых спутников, которые все еще используются военным ведомством.

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