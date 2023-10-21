В Новосибирской филармонии сообщили подробности увольнения худрука Владимира Калужского

Как сообщили в пресс-службе Новосибирской государственной филармонии, увольнение было запланировано еще летом, поскольку должность художественного руководителя в учреждении была сокращена с 9 июня нынешнего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии