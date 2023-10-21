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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирской филармонии сообщили подробности увольнения худрука Владимира Калужского

В Новосибирской филармонии сообщили подробности увольнения худрука Владимира Калужского

Как сообщили в пресс-службе Новосибирской государственной филармонии, увольнение было запланировано еще летом, поскольку должность художественного руководителя в учреждении была сокращена с 9 июня нынешнего года.

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