Лондон теряется в догадках: Генштаб российского Минобороны на звонки не отвечает, вдобавок Москва посла не присылает В Англии опасаются, что уровень дипотношений с Британией понизят до уровня Эстонии, Литвы и Латвии Константин Ольшанский Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Россия поставила на место бывшую «владычицу морей», которая все еще живет имперской ностальгией.