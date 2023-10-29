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Скворцова заявила, что у людей до 45 лет все чаще диагностируют инсульт

Скворцова заявила, что у людей до 45 лет все чаще диагностируют инсульт

Unsplash/Robina Weermeijer В России стремительно молодеет инсульт, от 5 до 8 процентов случаев приходится на людей до 45 лет, но опасные последствия можно предотвратить с помощью медицинского контроля и профилактики.

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