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Пушков: СМИ в США фальсифицируют новости, умалчивая о популярности Трампа

Пушков: СМИ в США фальсифицируют новости, умалчивая о популярности Трампа

Член Совфеда Российской Федерации Алексей Пушков проинформировал о том, что средства массовой информации в Соединённых Штатах Америки лгут читателям, не позволяя им узнать о том, что участник президентской гонки Дональд Трамп крайне популярен.

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