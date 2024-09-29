Член Совфеда Российской Федерации Алексей Пушков проинформировал о том, что средства массовой информации в Соединённых Штатах Америки лгут читателям, не позволяя им узнать о том, что участник президентской гонки Дональд Трамп крайне популярен.
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