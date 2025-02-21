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Бывший муж Карины Кросс: «Натан — лицемерный человек. Это насколько сильно нужно не уважать жену!»

Бывший муж Карины Кросс: «Натан — лицемерный человек. Это насколько сильно нужно не уважать жену!»

Евгений Ершов прокомментировал скандал вокруг Натана и его личной жизни. Блогер заявил, что был об артисте лучшего мнения.

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