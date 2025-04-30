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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Учикоши Котаро, создатель Zero Escape и AI: The Somnium Files, хочет сделать “японский Detroit: ...

Учикоши Котаро, создатель Zero Escape и AI: The Somnium Files, хочет сделать “японский Detroit: ...

Учикоши Котаро, создатель Zero Escape и AI: The Somnium Files, хочет сделать “японский Detroit: Become Human”Несмотря на то, что заявление носит шутливый оттенок, оно, естественно, наталкивает на сравнения между теми видами историй, которыми известен Учикоши, и сложными, основанными на выборе повествованиями, которые рассматриваются в Detroit: Become HumanЧитать дальше → источник.

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