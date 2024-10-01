Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 952 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Демидов
    Надо подсобить Ирану,кое-чем,что-бы убеждения были доходчивы и весомы.А чем ,уже было сказано высоко.Похоже, началось....
  • Николай Коростелев
    Хохлы до сих пор верят Западу, как родному... Ну, что ж... Прозрения не будет ещё долго, ибо Д. Сорос сказал :"Украи...Похоже, началось....
  • Аркадий Цыганов
    Нормальные люди ещё в советское время не верили Западу. А ныне и ненормальные начали прозревать. Н-да.Похоже, началось....

Столтенберг рассказал об ошибке НАТО на Украине

Столтенберг рассказал об ошибке НАТО на Украине

Уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия на начала бы проведение специальной военной операции (СВО), если бы альянс предоставлял Украине больше оружия после 2014 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх