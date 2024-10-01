Столтенберг рассказал об ошибке НАТО на Украине

Уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия на начала бы проведение специальной военной операции (СВО), если бы альянс предоставлял Украине больше оружия после 2014 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии