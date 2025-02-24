Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Лох ты , рыжий. Нихрена у зели нетТрамп ждет подпис...
  • Юрий Вершинин
    Повесить пи..ра и делов то.Жога рассказал о ...
  • Валерий Путря
    Если в  резервации для буйных павианов с кастрюлями на головах, бывшей недостране уРкаине,  убрать все "российские им..."Деимпериализация...

Макрон поддержал инициативу Трампа по разрешению кризиса на Украине

Макрон поддержал инициативу Трампа по разрешению кризиса на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку инициативе Дональда Трампа по урегулированию кризиса на Украине, в интервью Fox News, отметив важность совместных усилий для обеспечения безопасности России, Украины и Европы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ф
Фил
Еще бы не поддержал. Макрон же как шестерка-шнырь. По внешнему виду видно. Мечется как вошь на сковородке, а толку ноль, значимого из себя пытается изобразить.
Ответить
18 час.
наверх