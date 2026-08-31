Эксперт по пожарной безопасности Кузнецов: дым из розетки смертельно опасен

Дым от загоревшейся розетки, проводки или электроприбора содержит токсичные вещества, от отравления которыми при пожарах погибает больше людей, чем от ожогов.
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