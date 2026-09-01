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Google подала сразу несколько заявок на товарные знаки в России

Google подала сразу несколько заявок на товарные знаки в России

Сохранение прав на бренды позволяет блокировать их использование третьими лицами и снижает риски появления подделок или "паразитирующих" продуктов 26 и 27 августа американская корпорация Google LLC подала в Роспатент восемь заявок на регистрацию товарных знаков.

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