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Артем Мальцев: «В планах стоит поездка на первый сбор. Возможно, не буду там выполнять всю нагрузку»

– Чувствую себя хорошо, операция прошла по плану. Уже делаю шаги с помощью костылей. – Почему решили сделать операцию сейчас? Как я понимаю, эта проблема беспокоила не первый год.

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