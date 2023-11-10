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Царьград

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Тульская область запрещает мигрантам работать в такси и общепите

Тульская область запрещает мигрантам работать в такси и общепите

Губернатор Дюмин ограничил поле деятельности для "иностранных специалистов" вслед за КалугойЕще один регион дальнего Подмосковья ограничил для мигрантов возможности для работы в отраслях хозяйства, где есть определенные риски для населения.

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