Тульская область запрещает мигрантам работать в такси и общепите

Губернатор Дюмин ограничил поле деятельности для "иностранных специалистов" вслед за КалугойЕще один регион дальнего Подмосковья ограничил для мигрантов возможности для работы в отраслях хозяйства, где есть определенные риски для населения.
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