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Фицо предупредил о «беспрецедентном» скачке цен на газ после запрета российского

Фицо предупредил о «беспрецедентном» скачке цен на газ после запрета российского импорта   Премьер Словакии заявил, что ЕС своими руками создаёт энергетический кризис: «Запомните все: с газом будет огромная проблема, мы будем его покупать по таким ценам, которые мы в жизни не видели».

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