Фицо предупредил о «беспрецедентном» скачке цен на газ после запрета российского импорта Премьер Словакии заявил, что ЕС своими руками создаёт энергетический кризис: «Запомните все: с газом будет огромная проблема, мы будем его покупать по таким ценам, которые мы в жизни не видели».