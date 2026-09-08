Фицо предупредил о «беспрецедентном» скачке цен на газ после запрета российского импорта Премьер Словакии заявил, что ЕС своими руками создаёт энергетический кризис: «Запомните все: с газом будет огромная проблема, мы будем его покупать по таким ценам, которые мы в жизни не видели».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия столкнулас...
- Какие экономическ...
- Приведёт ли холод...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым