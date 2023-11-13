Киевские власти уже потерпели поражение в конфликте с Россией. Теперь это начали понимать обычные украинцы, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала.
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