Кузбасский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает комплексную поддержку герое СВО и их семей

Ветераны специальной военной операции и сотрудники кузбасского филиала фонда «Защитники Отечества» обсудили меры поддержки ветеранов СВО и их семей, в частности, вопросы защиты прав и предоставления социальных гарантий.
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