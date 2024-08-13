В России с 1 сентября изменится состав автомобильной аптечки

В России с 1 сентября вступят в силу изменения Минздрава для автомобилистов по составу аптечки. Как уточнила основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева в разговоре с РИА Новости, теперь в неё будут входить медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-лёгочной реанимации, жгут, бинт, лейкопластырь, спасательное одеяло, ножницы.