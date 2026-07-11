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Газета.ру

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В Норвегии назвали возвращение российских лыжников в новом сезоне маловероятным

В Норвегии назвали возвращение российских лыжников в новом сезоне маловероятным

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что российским лыжникам пока не стоит ждать положительного решения от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по вопросу допуска на международные старты.

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