Глава немецкого правительства Олаф Шольц не стал пожимать руку российскому министру Сергею Лаврову в первый день саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели.
Der Spiegel: Шольц не стал пожимать руку Лаврову в первый день саммита G20
Комментарии
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федор
Чмо нацистское кому ты на х… нужен. Иди лижи задницу своим хозяевам пиндосам. С тобой мразь вообще западло здороваться , как и со всем пидорастическим западом. Вы нам суки враги !
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10 час.
Вера
Он боится, что Лавров отвесит шуточку насчет повязки, а потом над этим будет весь мир ржать....
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10 час.
ГМ
Георгий Михалев
Шольц знает, что Лавров не здоровается с пидарами.
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2 час.
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