Россия и Сербия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере спорта

Министр спорта России, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и министр спорта Сербии Зоран Гайич подписали меморандум о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между странами.
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