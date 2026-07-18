Завтра похолодание до +12 градусов

Завтра вечером станет прохладнее, всего +12 градусов. Будет ли это началом похолодания или погода вновь порадует теплом? Узнай в статье!Сегодня, 18 июля, дневная температура воздуха составляет +23 градуса.
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