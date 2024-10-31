Санкт-Петербург может превзойти рекордный уровень 2019 года по числу туристов

На данный момент Северную столицу посетили 8,7 миллиона человек Санкт-Петербург в этом году может превзойти рекордные показатели 2019 года по количеству туристов, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире телеканала «78».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии