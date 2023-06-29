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Челябинцев атакуют энцефалитные клещи

Челябинцев атакуют энцефалитные клещи

С подозрением на опасное заболевание в больницы угодили 120 человек.По последним данным Роспотребнадзора Челябинской области, к концу июня 2023 года в медицинские организации региона обратились 9379 жителей области, пострадавших от укуса клещей.

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