Челябинцев атакуют энцефалитные клещи

С подозрением на опасное заболевание в больницы угодили 120 человек.По последним данным Роспотребнадзора Челябинской области, к концу июня 2023 года в медицинские организации региона обратились 9379 жителей области, пострадавших от укуса клещей.
С подозрением на опасное заболевание в больницы угодили 120 человек.По последним данным Роспотребнадзора Челябинской области, к концу июня 2023 года в медицинские организации региона обратились 9379 жителей области, пострадавших от укуса клещей.
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