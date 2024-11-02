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Падение цен на квартиры в России снова ускорилось

Падение цен на квартиры в России снова ускорилось

SRG: в октябре снижение цен на вторичное жилье в России снова ускорилось В октябре 2024 года падение цен на вторичное жилье в крупных городах России снова ускорилось — отрицательную динамику зафиксировали в 12 из 50 городов против семи в сентябре.

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