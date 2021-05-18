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Томский губернатор проверил темпы строительства отделения онкохирургии

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сегодня инспектирует работу учреждений здравоохранения Томска, начав день со строительной площадки хирургического корпуса онкологического диспансера, сообщили НИА Томск в пресс-службе администрации региона.

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