Томский губернатор проверил темпы строительства отделения онкохирургии

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сегодня инспектирует работу учреждений здравоохранения Томска, начав день со строительной площадки хирургического корпуса онкологического диспансера, сообщили НИА Томск в пресс-службе администрации региона.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сегодня инспектирует работу учреждений здравоохранения Томска, начав день со строительной площадки хирургического корпуса онкологического диспансера, сообщили НИА Томск в пресс-службе администрации региона.
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