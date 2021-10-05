Мировое обозрение

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Как платы на чипсете B560 (не) портят производительность Rocket Lake. Проверяем на примере MSI

Как платы на чипсете B560 (не) портят производительность Rocket Lake. Проверяем на примере MSI

Представленные весной этого года процессоры семейства Rocket Lake ознаменовали желание Intel заняться коренной переделкой микроархитектуры, которая используется в решениях для настольных ПК.

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