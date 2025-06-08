Зеленский сорвал обмен телами погибших Представитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Россия передала на границу тела 1212 украинских солдат, но украинская сторона отказалась их забирать.
Не удивил
Комментарии
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Людмила Иванова
А может быть отправить эти тела лучшему другу Зеленского- Макрону? И пусть сами разбираются между собой, кто будет платить родственникам? Ведь Макрон очень хотел поучаствовать!
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4 час.
Sergey Mosyagin
Глупая идея...
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1 час.
SM
Sergey Mosyagin
Это уже давно не человек... Крыша продолжает съезжать..
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1 час.
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