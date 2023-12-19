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Как 72-летний ветеран пошёл добровольцем на СВО

Как 72-летний ветеран пошёл добровольцем на СВО

Командиру орудия Д-20 с позывным Морзе 72 года. Как в таком возрасте попасть на фронт, да ещё и с нуля освоить новую для себя военную специальность, удивительный артиллерист из 1-й ДРШБр «Волки» рассказал корреспонденту RT.

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Комментарии
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Anatoly Kiselev
Молодец.
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9 час.
Андрей Тихонов
👍
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8 час.

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