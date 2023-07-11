Планы "Вагнера" раскрыты в момент, когда Россия получила нож в спину © ALEXANDER LEGKY, ALEXANDER LEGKY/GLOBALLOOKPRESS Выходные оказались насыщенными на события.
Грядёт самая страшная неделя окончательного определения…
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
Канешна ви правы! Пока не грянет гром - мужик не перекреститься.
Ответить
4 час.
Александр Рожков
Е.Сатановский: Весь этот договорняк по «азовцам» гроша ломаного не стоил https://youtu.be/mazwROnUBKs
Е.Сатановский: Весь этот договорняк по «азовцам» гроша ломаного не стоил
YouTube
Ответить
4 час.
Дмитрий Литаврин
Ну, неделька осталась. Подождём и посмотрим, насколько это правда и страшно... Что-то мне подсказывает, что "зерновая сделка", обговорённая некими новыми деталями, продлится, разумеется, при нашей победной интерпретации и реляций. Да и никаких значимых перестановок и "уходов", думаю, не произойдёт...
Ответить
3 час.
Свежие комментарии