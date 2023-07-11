Закон и Порядок

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  • Дмитрий Литаврин
    Ну, неделька осталась. Подождём и посмотрим, насколько это правда и страшно... Что-то мне подсказывает, что "зерновая...Грядёт самая стра...
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Грядёт самая страшная неделя окончательного определения…

Грядёт самая страшная неделя окончательного определения…

Планы "Вагнера" раскрыты в момент, когда Россия получила нож в спину © ALEXANDER LEGKY, ALEXANDER LEGKY/GLOBALLOOKPRESS Выходные оказались насыщенными на события.

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Комментарии
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Александр Рожков
Канешна ви правы! Пока не грянет гром - мужик не перекреститься.
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4 час.
Александр Рожков
Е.Сатановский: Весь этот договорняк по «азовцам» гроша ломаного не стоил                                                                                               https://youtu.be/mazwROnUBKs
Е.Сатановский: Весь этот договорняк по «азовцам» гроша ломаного не стоил
YouTube
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4 час.
Дмитрий Литаврин
Ну, неделька осталась. Подождём и посмотрим, насколько это правда и страшно... Что-то мне подсказывает, что &quot;зерновая сделка&quot;, обговорённая некими новыми деталями, продлится, разумеется, при нашей победной интерпретации и реляций. Да и никаких значимых перестановок и &quot;уходов&quot;, думаю, не произойдёт...
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3 час.

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