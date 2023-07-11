Грядёт самая страшная неделя окончательного определения…

Е.Сатановский: Весь этот договорняк по «азовцам» гроша ломаного не стоил

Е.Сатановский: Весь этот договорняк по «азовцам» гроша ломаного не стоил https://youtu.be/mazwROnUBKs

Дмитрий Литаврин

Ну, неделька осталась. Подождём и посмотрим, насколько это правда и страшно... Что-то мне подсказывает, что "зерновая сделка", обговорённая некими новыми деталями, продлится, разумеется, при нашей победной интерпретации и реляций. Да и никаких значимых перестановок и "уходов", думаю, не произойдёт...