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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Автомобилиста» Блэкер не поехал на 5-й матч серии со СКА в Санкт-Петербург. Он получил травму в 3-й игре

«Автомобилист» сегодня, 24 марта, отправился в Петербург на пятый матч второго раунда Кубка Гагарина против СКА (3-1).

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