Делюсь теплотой и добротой. Есть преимущество у изделий, кропотливо созданных своими руками

Лица Салехарда Ко Всемирному дню рукоделия, который ежегодно отмечается 16 ноября, предлагаем ещё раз убедиться: ручная работа не только дарит радость и приносит пользу, а ещё сохраняет древние традиции и меняет жизнь.
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