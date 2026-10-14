ДТП на Гагаринском мосту в Калуге заблокировало полосу

На видео с места ДТП на Гагаринском мосту в Калуге видна иномарка с габаритными огнями и знаком аварийной остановки, второй участник происшествия не попал в кадр.
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