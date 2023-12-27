Русская горчица: почему она так пугает иностранцев

В рассказе Чехова «На чужбине» помещик-самодур спорит с французом о вкусе горчицы. При этом он с восторгом отзывается о горчице русской, от которой «в голову и во все суставы ударило», и с пренебрежением говорит о французской горчице, от которой «не будет этого, хоть всю банку съешь».