Национальный центр «Россия» мог бы объявлять цвет года для всех россиян. Об этом заявил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич в ходе заседания коллегии экспертного совета по архитектуре и градостроительству, передает РИА Новости.