Объясняем простыми словами фото: Lukas Kurka/Getty ImagesКаждый, кто хоть раз ездил на автобусе, видел на одном из окошек надпись «Запасный выход».
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