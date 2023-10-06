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Царьград

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Владимир Путин объяснил, почему Россия платит Украине за транзит газа

Владимир Путин объяснил, почему Россия платит Украине за транзит газа

Владимир Путин объяснил, что Россия платит Украине за транзит газа на Запад, выполняя тем самым взятые на себя обязательстваЕдинственный маршрут поставки русского газа в Западную и Центральную Европу - это транзитная ветка через Украину.

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Комментарии
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Эдуард Зубалов
Ничего личного, просто бизнес.
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