Куда идем – с Татьяной Троянской

Необычный спектакль, китайский детектив, фестиваль этно-музыки – наш обозреватель рассказывает о самых интересных культурных событиях недели КТО УБИЛ СТАРУШКУ? 27 июня в прокат выйдет фильм – участник программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2023 года «Только течет река» (18+) Вэя Шуцзюня.
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