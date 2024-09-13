В Ряжске произошла авария с тремя пострадавшими

Авария произошла около 19:10 в Ряжске у дома № 84 на улице Мичуринской. По данным полиции, 29-летняя жительница Новомичуринска н Lada Largus врезалась в мопед «Альфа» под управлением 54-летнего жителя Ряжского района.
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