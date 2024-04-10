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Глава WADA заявил, что на ОИ выступят около 40 российских спортсменов

Глава WADA заявил, что на ОИ выступят около 40 российских спортсменов

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.фото: paris2024.org--> Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ожидает, что в Летних Олимпийских играх в Париже примут участие около 40 российских спортсменов.

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