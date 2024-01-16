В облцентре подведены итоги конкурса фотографий «Смоленские сезоны»

В администрации города прошло торжественное награждение победителей очередного этапа – «Осень». Участники должны были создать свои уникальные фотографии на темы: «Городской пейзаж», «Древний город» и «Уличная фотография».
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