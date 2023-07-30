Театр абсурда

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Путин заявил, что российские войска были отведены из-под Киева в рамках переговоров

Путин заявил, что российские войска были отведены из-под Киева в рамках переговоров

В вопросе мирных переговоров "мяч полностью на их стороне", считает президент России Абдулла ШАКИРОВ Фото: REUTERS Россия отвела свои войска из-под Киева весной 2022 года в рамках переговоров с Украиной, чтобы создать условия для мирного договора, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами стран Африки.

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