В вопросе мирных переговоров "мяч полностью на их стороне", считает президент России Абдулла ШАКИРОВ Фото: REUTERS Россия отвела свои войска из-под Киева весной 2022 года в рамках переговоров с Украиной, чтобы создать условия для мирного договора, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами стран Африки.
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