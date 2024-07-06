Глава МВД Ливии встретился с американским дипломатом

Вопросы обеспечения безопасности предстоящих муниципальных выборов в Ливии обсудили глава МВД правительства в Триполи Имад Трабелси и временно поверенный в делах США в Ливии Джереми Берндт, 4 июля сообщает ливийский канал The Libya Observer.
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