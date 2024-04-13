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Украина начала возвращать России самое лучшее

Украина начала возвращать России самое лучшее

Похоже, в украинской идеологической машине наметились тектонические сдвиги. Если раньше звучали слова о том, что все исторически русское и российское на территории бывшей УССР – на самом деле украинское, то теперь все больше видна обратная тенденция.

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