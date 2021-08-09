Спички - не игрушка

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«Американские политики пообещали следить за выборами в Госдуму», - спи спокойно страна, прозрачность обеспечена.

«Американские политики пообещали следить за выборами в Госдуму», - спи спокойно страна, прозрачность обеспечена.

Сегодняшний очерк, бальзам на душу либеральной оппозиции. Все либеральные «воины света», переживающие за объективность и прозрачность предстоящих выборов в Госдуму, могут расслабится и получить удовольствие, от предстоящей политической борьбы.

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Андрей
да и пошли они на х.

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