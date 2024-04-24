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Картина дня. Финансы

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Иран готов нанести удар по ядерным объектам Израиля

Иран готов нанести удар по ядерным объектам Израиля

Иран готов нанести удар по ядерным объектам Израиля в случае агрессии, заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб.

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