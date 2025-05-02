Бабаев о контракте Николича: «Дождемся окончания сезона и обсудим планы на будущее. Видим прогресс, поддержка тренера максимальная»

Николич возглавил ЦСКА летом 2024 года, контракт сербского специалиста рассчитан до июня 2026‑го. После 26 туров армейцы с 51 очком занимают 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, а также вышли в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
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