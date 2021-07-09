СМИ сообщили о планах построить четырехзвездочный отель в Иркутск-Сити

В деловом квартале Иркутск-Сити планируют возвести четырехзвездочный отель. Стройка должна начаться в этом году, сообщил в интервью Газете Дело Александр Курепов, исполнительный директор БГ «Активный капитал», которая строит деловой квартал.
В деловом квартале Иркутск-Сити планируют возвести четырехзвездочный отель. Стройка должна начаться в этом году, сообщил в интервью Газете Дело Александр Курепов, исполнительный директор БГ «Активный капитал», которая строит деловой квартал.
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