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СМИ сообщили о планах построить четырехзвездочный отель в Иркутск-Сити

СМИ сообщили о планах построить четырехзвездочный отель в Иркутск-Сити

В деловом квартале Иркутск-Сити планируют возвести четырехзвездочный отель. Стройка должна начаться в этом году, сообщил в интервью Газете Дело Александр Курепов, исполнительный директор БГ «Активный капитал», которая строит деловой квартал.

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